FOTOD | Armastust kui palju! Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp tähistasid oma esimest pulma-aastapäeva

Mäesepp meenutas 2020. aasta septembris väljaandele „Hetk“, et peale kihlumist järgnes periood, mille jooksul paar teineteisega veelgi enam kokku kasvas. Ometi teadsid nad siis juba kindlalt, et on väga sarnase loomusega inimesed.

„Me oleme nii sarnased, et see ühendab ja lähendab meid,“ tõi Mäesepp välja, et lisaks kõigele muule liidab teda abikaasaga ka mõlema tohutu lavakogemus.

Lenna rääkis maikuu lõpus Kroonikale antud intervjuus, et kuidas ta oma abikaasa üldse nõusse sai, et too Setumaale koliks.

„Ta ei ole tõeline maamees. Ta on rohkem ärimees kui maamees. Aga ta on ka kõva töömees,“ tunnistab Lenna, kuid otsus täielikult maale kolida sündis üheskoos.

„Minu üllatuseks oli ta kohe nõus. Alguses natuke veel nagu ajutiselt, aga siis juba lõplikult. Lõpliku otsuse tegi elu meie eest ise ära. Ühel hetkel tuli koroona ja olukord muutus päevapealt. Tänaseks on loodud kodust töötamise võimalused ja kodust õppimise võimalused, mida on võimalik ükskõik millisel maailma serval kasutada, kui ainult internet olemas on.“

2020. aasta novembris said Kuurmaa ja Mäesepp ühise poja. Lennal on varasemast suhtest kitarrist Robert Vaiglaga kaks last. Neil sündis 2. märtsil 2013 tütar Ami ja 30. märtsil 2015 tütar Matilda.

Lenna ja Lauri kihlusid 5. jaanuaril 2019 Lapimaal.