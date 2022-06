Skandaalne Maksim Galkin annab Eestis soolokontserdeid

Juba 9. augustil 2022 esineb Galkin Tallinnas Alexela Kontserdimajas.10. augustil 2022 esineb ta aga Jõhvi Kontserdimajas.

Ainulaadne kooslus arukusest ja noorusest, huumoritunnetus ja mitmekülgne andekus, muudavad ta soolokontserdid erinevate žanrite mosaiigiks, kus omavahel kattuvad 'paroodia, laulud, huumor, kontsertetteasted erinevatest teleshow'dest.

Tema huumor on päevakohane ja tõeliselt naljakas. Maksim tunneb oma publikut ja suhtleb temaga väga siiralt, just kui räägiks ta oma elust ootamatult külla tulnud sõpradele.

Miniatuurid, teatraalsed sketšid, täiesti uued etteasted, aga samuti juba ammutuntud publiku lemmiklood - Maksimi esitluses ei kaota need oma kunstilist väärtust ja nagu lemmiklaulu kordus, kutsub esile nostalgilise naeratuse.

Tema etteasted on iginoored, tema kontserdid on välja müüdud, tema naljad on alati värsked. Ja seda kõike sellepärast, et tõeline anne on alati moes.

Pileteid saab osta SIIT.

Ei hoidnud keelt hammaste taga

Galkin ei varjanud oma šokki sõja esimesel päeval, 24. veebruaril – ta oli üks esimesi staare, kes sellele reageeris.

„Hommikust saati olen ühenduses Ukraina lähedaste ja sõpradega. Ma ei suuda sõnadesse panna seda, mida tunnen. Kuidas see kõik on võimalik? Sõjale ei saa olla mingit õigustust! Ei sõjale!“ kirjutas ta sotsiaalmeedias ja illustreeris postituse musta ruuduga.

Putini-meelsed ründasid teda kohe kommentaarides ja süüdistasid riigireetmises. Galkin ja Pugatšova aga vaikisid. Esialgu hakkasid levima kuuldused, et Venemaa staarpaar on lennanud Küprosele, kuid hiljem selgus, et nad on koos oma kaheksa-aastaste kaksikute Liza ja Harry'ga läinud hoopis Iisraeli, kus Pugatšova tihti puhkab ja ennast ravib. Ilmselt pageti siiski tagakiusamise kartuses.

Pugatšova soovib, et nende pere saaks tagasi oma tavapärasesse rütmi sel sügisel. Põhjus on lihtne – perekond tahab, et nende kaksikutest lapsed saaksid septembris kooli minna.