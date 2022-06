REPORTAAŽ | Helsingi bluusifestivali päevakangelaseks osutus Johnny Depp! Need, kellele pileteid ei jagunud, seisid väravate taga hunnikus

Hollywoodi staar on hoidnud pikka aega madalat profiili, kuna ekskaasa Amber Heardiga kohtu vahet käimine tõi kaasa tõsise mainekahju. Nüüd, mil kohtuprotsess sai Deppi jaoks võiduka lõpu, on näitleja taas avalikkuse ette ilmunud ning tuuritab ringi koos oma sõbra Beckiga.

On pühapäeva pärastlõuna, 19. aprill. Saba Kaisaniemi pargi festivali ala ees üha kasvab. Värvika seltskonna seas leidub nii pühendunud Deppi fänne kui neid, kes on kohal vaid bluusi pärast.

Vastu jalutavad naisterahvad, kellel on mõlemale jalale kuulsa näitleja nägu tätoveeritud. Mõned fännid on otsustanud tulla kohale suisa Jack Sparrow kostüümides. Piraadiriietes saabunud paarike tõdeb, et tegelikult said piletid ostetud juba enne Deppi nime väljakuulutamist. „Üli äge boonus, et tema ka siin on!“ ütlevad nad, „Tulime kostüümides, et Johnnyle pärast pingelist kohtuprotsessi toetust avaldada.“