On juunikuu kuum suvepäev Pühajärve rannas. Puhkajad päevitavad, söövad jäätist ja ujuvad. Vesi on +23 kraadi, päevasoojust +28. Punastes bikiinides sportlik Jana Mae (52) seisab rannal ja ajab tuttavatega juttu. Lähenen talle küsimusega, mis ei käi kuidagi kokku kauni suvepäeva meeleoluga, ent kipitab keelel paljudel spordimaailmaga lähedalt seotud inimestel - kas Jaak ja Jana Mae on lahku läinud?