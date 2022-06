„Ma olen meeletult läbipõlenud!“ Sandra Bullock jätab mõneks ajaks Hollywoodiga hüvasti

30 aastat kestnud karjääri jooksul üle 50 filmis kaasa teinud Bullock kinnitas, et lähitulevikus on tal juba graafik tunduvalt rahulikum ning vaikselt plaanib ta jäädavalt puhkusele jääda. Kui fännidel on põhjust kurvastamiseks, siis näitlejatar ise on vägagi õnnelik.

Bullocki sõnul on ta vägagi tänulik karjääri üle, mis on tema ellu tulnud, siis ta kardab seda, kuidas see on tegelikult tema eraelu aastate jooksul muutnud. „Tööd on minu elus olnud vägagi stabiilselt ja ma olen tõesti olnud väga õnnelik. Kuid ma olen mõistnud, et see on minu piduriks ka saanud. See on sama nagu avada külmkappi koguaeg ja seda, mida ma tegelikult otsin, pole sinna tekkinud.“