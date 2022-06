Ongi näpud põhjas? Amber Heard ostles odavavõitu kaubamajas

Näitlejanna, kes on oma töö poolest tuntud filmist „Aquaman“ tegi oma ostutiiru New Yorgi osariigis paiknevas säästukaupluses TJ Maxx. Juba juuni alguses sõnasid erinevad allikad, et Heard on rahast lage, kuna peab oma kohtuprotsessi tõttu advokaatidele suure summa maksma. See uudis tuli enne, kui selgus, et näitlejanna peab maksma mitu miljonit oma endisele abikaasale tekitatud kahju eest, vahendab New York Post.

Heardi märgati ostlemas New Yorki osariigis Bridgehamptoni odavkaupluses. Videotelt on näha, et Heard kannab teksapükse ja laia valget särki ning otsib endale riideid. Šoppamisel saatis naist tema õde Whitney Henriquez, kes kogu kohtuprotsessi ajal Heardi toetas ja ka kohtus tunnistas. Pole teada, mida kumbki neist midagi poest ostis.

Mitmed allikad on paljastanud, et Heardil on juba pikka aega olnud näpud põhjas. Näitlejanna tugines kohtuprotsessil advokaadikulude katmiseks oma majaomaniku kindlustuspoliisile. Tema väärtuseks hinnatati enne kohtuprotsessi umbkaudu 2 miljonit dollarit, nüüd on see kõvasti vähenenud.