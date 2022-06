Billie Eilishi karm graafik: tuuril olles ei näinud ma päikesevalgust kolm päeva

Noore ja talendika naise elu liigub kiires elutempos ja tuuri ajal ei näinud ta lausa kolm päeva isegi päikesevalgust. Tal on tuuril väljakujunenud oma rutiin - Eilish magab kontsertturneel tuuribussis ja veedab enne kontserti aega esinemisareenil, vahendab The Sun.

„See on isegi päris hull asi mida üks inimene saab teha - tuuril käia. See on meile nii ebaloomulik ja tundub, nagu me elaks viit erinevat elu korraga,“ kirjeldas Eilish, kuidas tema ja ka teised maailmaturneedel käivad muusikud peavad tuurieluga hakkama saama. Lauljanna mänedžer proovib aidata tal tuuril tihti vahelduvasse keskkonda sisse elada. Selleks paneb ta Eilishi riietusruumis põlema küünla, mis oma aroomidelt sobitub sellega kontinendiga, kus lauljanna parasjagu viibib. Niimoodi mõõdab staar aja möödumist.