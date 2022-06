KUULA | Nad on tagasi! Legendaarne Bedwetters andis pärast pikka pausi välja uue loo

Bändi produtsent ja laulja Joosep Järvesaar sõnas, et bändi tagasitulek sai alguse esimese pandeemia lainel ajal, kui neil hakkas bändiga taaskord lihtsalt igav. „Käisime Mihkeliga vaikselt kahekesi stuudios muusikat tegemas ning juba mõned kuud hiljem tutvustasime ka teistele poistele uusi mõtteid, mis läksid kohe kaubaks. Võtsime asja aeglaselt, sest kõik on vahepeal ise mähkmete vahetamise rollis olnud, ning pere ja teiste tegemiste kõrvalt pole suurt aega olnud, et uut muusikat mõelda,“ sõnas ta.

Uus lugu on Bedwettersile omaselt segu rokk- ja elektroonilisest muusikast. Loole lisas aga naiselikku vürtsi YASMYN, kes selles žanris alles kätt proovib, kuid julgelt pead tõstab. „Oli puhas õnn, et YASMYN oli nõus meiega muusikat tegema. Meie uus lugu „Miss Hurricane“ räägib tormilisest suhtest ning dialoogi tekitamiseks oli sinna väga naishäält vaja,“ arutles laulusõnade üle Järvesaar koos bändikaaslase Mihkel Mõttusega.

Bänd on salamisi tegutsenud juba aasta aega eesmärgiga anda välja uut muusikat eelseisvatel kuudel. Bändi kitarrist Rauno Kutti sõnas, et suuremas plaanis kavatseb Bedwetters valmis teha albumi. „Loomeprotsess on olnud vinge ning oleme kaasanud sõpradest muusikuid, et millegi eriti ägedaga üllatada.“

Futuristliku muusikavideo režissöör on Joosep Järvesaar ja tehniliseks tiimi video taga on Vita Pictura. Loo on kirjutanud, produtseerinud, miksinud ja masterdanud Bedwettersi bänd.

Pärnust pärit rokkbänd kerkis muusikamaastikule 15 aastat tagasi, esmalt löödi läbi noortebändina. Aastal 2007 võideti Noortebändi konkurss, mille järgselt filmiti Hindrek Maasikuga muusikavideo loole „Dramatic Letter to Coincience“. Loost sai tohutu hitt ning sellega võideti samal aastal üleeuroopalise publikuhääletuse tulemusel mainekas MTV New Sound of Europe auhind. 2008. aastal andis Bedwetters välja oma kauamängiva „Meet the F#ucking Bedwetters“. Albumilt sai nii kohalikuks kui ka naaberriikide raadiohitiks lugu „Source of Inspiration“ ning peatselt valmis muusikavideo ka loole „Long.Some.Distance.“