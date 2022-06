Hailey Bieber kaevati tema nahahooldusfirma nime tõttu kohtusse

Bieberi on kohtuse kaevanud RHODE riidefirma, mida juhivad Purna Khatau ja Phoebe Vickers. Nemad esitasidki modelli vastu hagi New Yorgi osariigis. Oma hagis nendivad Khatau ja Vickers, et nemad asutasid ettevõtte RHODE 2013. aasta maikuus ja on sellest ajast peale pühendanud end ettevõtte ja brändi arendamisse läbi raskuste ja isiklike panuste abil, vahendab People.

RHODE riidefirmat peetakse väga uhkeks ja seda müüakse tuntud luksuspoodides nagu Saks Fifth Avenue ja Neiman Marcus. Ka kuulsused on tee RHODE riidefirmani leidnud - nii Beyonce, Rihanna kui ka Mindy Kaling on jäänud silma just selle firma riiete kandmisega. Khatau ja Vickers leiavad, et firma toob see aasta sisse pea 15 miljonit dollarit.

Kaks südikat naist omavad kaubamärki RHODE nii riiete kui ka aksessuaaride valdkonnas. Nad on ka esitanud taotluse, et tulevikus laieneda - muuhulgas ka kosmeetika ja nahahooldustoodete valdkonda. Naiste plaanid on aga korraks pausile pandud just kohtuvõitluse pärast. Khatau ja Vickers väitsid oma hagis, et Hailey Bieberi Rhode nahahooldustoodete sari on juba tarbijaid eksitanud ja nende brändile märkimisväärselt kahju toonud.

Riidefirma loojad väidavad, et sotsiaalmeediaplatvorm Instagram, kus Bieber oma nahahooldussarjast pilte ja videoid postitab, oli algselt lubatud neile nimega „Rhode“ seotud konto. Instagram aga muutis oma meelt ja andis kontonime @rhode just Bieberile kasutamiseks, kuigi antud kontol polnud ühtegi postitust enne 8. juunit tehtud. Inimesi ajab sotsiaalmeedias kaks peaaegu sama nimega kontot segadusse ja paljudel riidefirma esemetega tehtud postitustel, kuhu peaks juurde märkima @shoprhode, on hoopis Hailey Bieberi nahahooldustoodete sari ära märgitud.