Bänger, nagu alati! Nublu üllitas uue singli: värske õhk teeb sõltlaseks

Ärileht kirjutas mõned päevad tagasi, et müügil on Nublu poolt kuulsaks lauldud isiklik paradiisisaar. Saar on müügis üle 100 000 euro kallimalt võrreldes kaheaasta taguse ostuhinnaga.

Kuusalu vallas asuv 10 164 m² suurune kinnistu Väheloo saar Pärispea poolsaare tipus on müügis. Tegemist on Nublu kuulsaks lauldud isikliku paradiisisaarega. Müügikuulutuses seisab, et räppar on loonud kinnistule teaduse- ja kultuuriinkubaatori visiooni.