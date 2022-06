FOTOD | Vägev avapauk on antud! Liis Lemsalu pani Pühajärve jaanitulel peo püsti

Pühajärve Jaanituli 2022 üks peaesinejatest on elektroonilise muusikastiili drum & bass esindaja Netsky. Sama stiili esindab juba 2003. aastast Inglismaa tantsumuusika edetabelites figureerinud Sub Focus. Hollandist saabub festivalile Martin Garrixi mitmete tuntud hittide kaasprodutsent ja hea sõber Julian Jordan. Samuti on Pühajärve Jaanitule oma tihedasse graafikusse mahutanud elektroonilise muusika absoluutsesse tippu kuuluv Eesti DJ ja produtsent Madison Mars.