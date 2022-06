Sulo ärev hetk: olime autoga otsapidi Peterburi maanteel, kui kiirreageerijad meid kahe autoga maha sõitsid

„Selle killuvesti peale helistas keegi pealtnägija Loo poe juurest politseisse – et lisaks olla meil ka relv kaasas olnud. Ma ei kujuta ette, millest ta seda järeldas. Mina ootasin teisi väljas auto juures ja tegin suitsu. Paremat kätt hoidsin vesti vahel. Pealtnägija ilmselt järeldas sellest, et ehk peidan siis seal relva… Nojah, ja et üldse on mingid killuvestidega vennad parklas, siis järeldati, et ilmselt mingi jama seal toimub,“ kirjeldas laulja olukorda poe juures.