Kendall Jenner läks kutist lahku: tahan aega ja ruumi endale

Uudist kinnitab Jennerit hästi tundev allikas, kes sõnas, et praeguseks on paar poolteist nädalat lahus olnud. „Kendall ja Devin jõudsid hiljuti oma suhtega raskesse olukorda,“ sõnas allikas. Viimati nähti neid koos Kendalli suure õe Kourtney Kardashiani pulmas Itaalias, kus paar nautis ühiselt nii sündmust kui ka Itaaliat, vahendab E! News.

„Kui nad reisilt tagasi tulid, tundsid nad, et pole enam üksteisega kooskõlas. Nad taipasid, et neil on kaks täiesti erinevat elustiili,“ sõnas asjaga kursis olev allikas. Kendall oli palunud Devinilt aega ja ruumi, et asjade üle järgi mõelda. Hoolimata lahkuminekust on paar ikkagi üksteisega ühenduses ja hoolivad teineteisest väga.