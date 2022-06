Marina Riisalu suhtekriisist: tunnen end aukuvisatuna

Marina avaldab pisarsilmi, et temal ja Aivaril olid unistuste pulmad ja unistuste elu. „Omal ajal, kui kokku elama hakkasime, oli meil kokkulepe, et meil mõlemal on täiskasvanud lapsed olemas, meil ei ole ühist last vaja, hakkame oma elu elama, kaks edukat inimest,“ selgitab naine.