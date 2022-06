SÜDAMLIK KLÕPS | David Bowie lesk avaldas popilegendist vana foto: fännidel läks meel härdaks

Iman postitas oma Instagrami kontole vana pildi Bowiest koos oma tütrega. Pildil on Alexandria vaid mõneaastane ja poseerib isa kõrval pükstes, mis on talle silmnähtavalt liiga suured.

„Me armastame ja igatseme sind,“ kirjutas Iman pildi kõrvale. Fännid jagavad perele kommentaariumis toetavaid sõnu ning sõnavad, et David on ka nende südametes.

Iman on öelnud, et ei kavatse uuesti abielluda. „David on mu südames ja mõtetes iga päev. Ta oli mu suur armastus, „ rääkis lesk, „Mu tütar küsis kord, kas ma ei kavatse kunagi uuesti abielluda. Vastus on, et ma ei tee seda kunagi.“