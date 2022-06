VAHVAD FOTOD | Staaride üleskutse: kelle reisidokumendid kehtivad?

Kroonika kirjutas möödunud nädalal, kuidas teleajakirjanik Eda-Liis Kann pidi koos oma kahe tütre ja elukaaslasega sõitma Türki, kuid lennujaamas selgus, et laste passid olid aegunud ning lapsed perepuhkusele kaasa ei saanud.



Eesti staarid annavad jaanipäeva lainel oma sotsiaalmeedias nõu, kuidas mitte lennukist maha jääda.



„Mõni nädal tagasi käisime Roomas, õnneks vaatasin õigel hetkel üle, kas ID-kaart kehtib! On juhtunud ka napikaid… Kui soovid ennetada seda, et lennujaamas check-in'i tehes keegi seltskonnas aegunud dokumendi tõttu reisist ilma jääb, siis tsekka juba kohe üle, et nad kehtivad, ja telli vajadusel uued iseteenindusest,“ ütles Jüri Pootsmann.