Billie ülestunnistus pani fännid ahhetama: maailmakuulus lauljatar saatis festivalil lavale kehadublandi

Billie Eilish andis hiljuti Apple Musicule intervjuu, kus tunnistas, et on kasutanud vahel suurüritustel kehadublanti. Viimati tegi ta seda tänavu aprillis Coachella festivalil.

„Panin ta lavale ja ta seisis seal, kui tuled süttisid,“ avaldab Eilish, „Kõik arvasid, et see olin mina! Keegi ei teadnud, et see ei olnud mina, mitte keegi ei saanud aru.“ Dublanti kasutati vaid sõu algusosas, hiljem astus lavale popstaar ise.