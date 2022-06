KUULA | Legendaarne suvelaul „Pärlipüüdja“ sai The Swingersilt uue moodsa kuue!

„Suvi on loomulikult meie lemmikaastaaeg ja kindlasti üks kõige tähtsam suve- või rannalaul Eesti inimeste jaoks on läbi aastakümnete olnud just see lugu. Kuna The Swingers on ansambel, mis tihtipeale teeb vanu häid lugusid omas võtmes ümber, siis otsustasime, et suveks oleks vaja üks mõnus Eesti suvelugu samuti repertuaari võtta ning üllatusega avastasime, et Pärlipüüdjast ei olegi veel ühtegi uut versiooni eestis tehtud.“ kommenteerib Birgit loovalikut.