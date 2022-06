FOTOD JA VIDEO | Soome rokkis täiega! Nummirocki festival sai võimsa punkti

Eile astusid lavale tõelised tegijad - Brothers of Metal, Sepultura, Hammerfall, Turmion Kätilöt ja Apocalyptica. Nummirock on Soome kesksuvine muusikafestival, mis keskendub metalrokile. Seda peetakse Nummijärve kaldal aastast 1987. Varasemalt on festivalil üles astunud Iron Maiden, Motörhead ja Scooter. Selle aasta festivali esimesel päeval rokkis laval ka Metsatöll.