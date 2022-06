Prints Charles on sattunud süüdistuste alla, nagu oleks ta võtnud Katari miljardärist šeigilt vastu sularahakohvri ühe miljoni euroga oma heategevusfondi jaoks. Teise süüdistuse kohaselt andis šeik troonipärijale 820 tuhat naela (pea miljon eurodes) rahakupüürides, mis olid pandud kuningliku toidupeo Fortnum & Mason kandekottidesse. Väidetavalt on prints Charles saanud kolm miljonit eurot sularahas šeigilt Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, kes on endine Katari peaminister. Charles sai raha oma heategevusfondi Prince of Wales Charity Foundation jaoks aastatel 2011 -2015, vahendab Daily Mail.