„X-Faktor“ tuleb tagasi? Simon Cowell sai kopsaka tasu, et saade taas eetrisse tuua

Valdkonnaga kursisolevad allikad ütlevad, et muusikamogul Cowell on saanud kopsaka tasu, et televaatajaid taas saatega rõõmustada. Otsus saade tagasi tuua tuli Cowelli poolt, see oli tema soov. Pärast viieaastast pausi on ta salaja pidanud produktsioonifirmaga kõnelusi. „On otsustatud, et kätte on jõudnud aeg „X-Faktor“ tagasi tuua,“ sõnas saatega seotud allikas. „See on väga põnev. Kõik, kes töötavad uue hooajaga, ei suuda ära oodata, et sellega taas algust teha,“ lisas ta.