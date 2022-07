Ehe kogu eluks! Eesti staaride keha kaunistavad peidetud sõnumiga tätoveeringud: see tuletab mulle igavesti meelde, mille nimel elan

Superstaarisaate võitjal Uudo Sepal on kolm tätoveeringut. Neist kahte, mille autor on tätoveerija Furu Ink, on ta nõus lähemalt näitama: majakat ja „Pray'd“. Uudo sõnul annavad need tätoveeringud ka väikseid vihjeid selle kohta, milline ta inimesena on. „Need on tehtud selleks, et hoida mind sama ägeda ja pullina, nagu olen eluaeg olnud,“ sõnab laulja. Kuula Uudo uusimat laulu siit!