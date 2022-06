KLÕPS | Hertsoginna Kate pani sõjaväevormi selga ja andis au relvajõududele

Kate sõnas, et tal oli au veeta aega Briti Akadeemias, et näha, kuidas nad koolitavad personali ja uusi värvatuid. „Oli imeline näha, kui palju tähtsaid ja mitmekesiseid rolle sõjaväelased päevast päeva kannavad, et meid kaitsta,“ kirjutas hertsoginna ja lisas, et tahab rohkem mereväe ja õhuväe kohta teada saada.