FOTO | Näitlejakarjääriga lõpparve teinud Mary-Kate Olsen osales hobusega mainekal ratsutamisvõistlusel

„Ratsutamine väljundina oli mulle ülimalt oluline, kuna see lubas mul elada teist elu ja väljendada end tööst ja koolist väljaspool,“ ütles Mary-Kate oma ratsutajaprofiili tutvustuses. „Ma jätkasin ratsutamist keskkoolis ja lõpetasin sellega tegelemise, kui ma kolisin New Yorki. Ratsutamine on naisele õpetanud kannatlikust, distsipliini, kaastunnet, aktsepteerimist ja võistlushimu. Samuti on hobused õpetanud talle palju tema enda kohta.