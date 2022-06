Mis saab Maxwellist? Kohus teeb teatavaks, milline karistus ootab naist, kes värbas Epsteinile seksorje

Ghislaine Maxwell viibib hetkel eriti range valve all, mida rakendatakse üldjuhul vaid suitsiidsete vangide suhtes. Dokumentide kohaselt naine suitsiidne siiski pole, vahendab TheGuardian. Ebatavalistest asjaoludest lähtudes, avaldas Maxwelli advokaat Bobby Sternheim soovi kohtuotsuse tegemist edasi lükata. Põhjenduseks tõi mees selle, et tema kaitsealune ei saa erivalve tõttu kohtuistungiks korralikult valmistuda.

Sternheimi kirjas seisab, et vanglaametnikud võtsid reedel Maxwellilt ära juriidilised paberid, ühtlasi ka riided, hambapasta ja seebi ning naine pandi üksikvangistusse. „Maxwellil tuleb viibida range valve all ning tal keelatakse enne karistuse määramist juriidilised küsimused läbi vaadata, ühtlasi ei saa mu kaitsealune piisavalt magada ning talle ei anta aega advokaadiga kohtumiseks ja nõupidamiseks,“ kirjutas Bobby Sternheim.

Kohtunik Alison Nathan vastas järgnevalt: „Kui Maxwell viibib enesetapuvalve all, tal keelatakse enne karistuse määramist juriidilised küsimused läbi vaadata, ta ei saa piisavalt magada ning ei anta piisavalt aega advokaadiga kohtumiseks ja nõupidamiseks - valime tuleva nädala alguses uue kuupäeva.“ Hetkeseisuga pole otsust kohtuistungi edasilükkamiseks veel tehtud.

On väidetud, et just Maxwell oli Epsteini nn madaam, kes tegeles seksiorjade otsimisega. Naise ise eitab süüdistusi. Alaealiste tüdrukute vastastes seksuaalkuritegudes süüdistatud 66-aastane miljonär Epstein leiti 2019. aastal vangikongist surnuna. Süüdimõistmisel oleks teda oodanud kuni 45 aasta pikkune vangistus.