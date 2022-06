VIDEO | Kate Bush on oma vana laulu ootamatust populaarsusest segaduses: maailm on hulluks läinud!

Tuntud lauljanna ja laulukirjutaja Kate Bush (63) andis üle pika aja oma esimese raadiointervjuu. Intervjuus BBC Radio 4-le jagas ta mõtteid oma vana laulu „Running Up That Hill (A Deal With God)“ kohta.

1985. aastal välja antud laulust sai läbi hittsarja „Stranger Things“ üks selle aasta enimkuulatud laule. Bush on harva andnud luba kasutada oma muusikat filmides ja teleseriaalides. „Stranger Things'i“ puhul tegi popikoon erandi, kuna ta on sarja fänn.

„See on nii suurepärane sari ja arvasin, et laul sobib sinna hästi,“ ütleb artist. „Aga ma poleks iial uskunud, et päris nii läheb. Jube põnev, aga pisut veider. Tekib tunne, nagu oleks kogu maailm hulluks läinud.“

Lugu kuuleb sarja uues hooajas mitmeid kordi, kuna tegemist on sarja tegelase Max Mayfieldi lemmiklauluga. Ühes intervjuus tõdes Bush, et kuulab oma vana muusikat haruharva ja lugu „Running Up That Hill“ oli tal täiesti unustuste hõlma vajunud.