KLÕPS | Justkui kümneid aastaid noorem! Alla Pugatšova näitas julge pildiga oma suurepärast vormi

„Hommikust saati olen ühenduses Ukraina lähedaste ja sõpradega. Ma ei suuda sõnadesse panna seda, mida tunnen. Kuidas see kõik on võimalik? Sõjale ei saa olla mingit õigustust! Ei sõjale!“ kirjutas ta sotsiaalmeedias ja illustreeris postituse musta ruuduga.

Putini-meelsed ründasid teda kohe kommentaarides ja süüdistasid riigireetmises. Galkin ja Pugatšova aga vaikisid. Esialgu hakkasid levima kuuldused, et Venemaa staarpaar on lennanud Küprosele, kuid hiljem selgus, et nad on koos oma kaheksa-aastaste kaksikute Liza ja Harryga läinud hoopis Iisraeli, kus Pugatšova tihti puhkab ja ennast ravib. Ilmselt pageti siiski tagakiusamise kartuses.