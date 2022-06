Grete Paia: väga lahe on oma partnerisse korduvalt armuda

„Ma ei armu tihti, aga kui armun, siis ikka päriselt. Ma olen avastanud ka seda, et väga lahe on oma partnerisse korduvalt ja korduvalt armuda,“ rääkis Paia oma suhtest, mis tal aastaid kestis.

Tema sõnul on tänapäeva inimestel palju ahvatlusi. „Pigem teadvusta, et kui suhe on mõni aeg kestnud, siis see polegi uus ja huvitav. Aga proovi leida külgi, mis panevad sind partnerisse uuesti armuma,“ ütles ta.

Oma Instagrami kontol paljastas Grete Paia, et just tema on sel suvel filmitava „Armastuse maleva“ uus saatejuht. „Mul on suur rõõm teatada, et eelmise aasta vaadatuima reality „Armastuse malev“ uue hooaja SAATEJUHT olen mina!“ hõiskas Paia. Võtted saavad alguse juba sel kuul.