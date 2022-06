Bedwettersi liikmed meenutavad piinlikku momenti Häädemeestel: ma isegi ei mäleta väga, et keegi mind sinna oleks transportinud

„Pärnus oli selline legendaarne üritus nagu „Kuldrula“. Siis ma hakkasin juba hommikust saati libastuma. Kontsad läksid järjest rohkem viltu iga tunniga ja siis läksime Häädemeestele. Ma isegi ei mäleta väga, et keegi mind sinna oleks transportinud,“ rääkis Järvesaar.

Aastaid tagasi noori ja vanu muusikasõpru hullutanud Bedwetters on tagasi ja bänd avaldas mõned päevad tagasi koos aasta naisartisti YASMYNiga loo „Miss Hurricane“. Loole valmis ka futuristlik video, milles artistid seilavad tulevikumerd piraadilaevaga Mindworks.

Bändi produtsent ja laulja Joosep Järvesaar sõnas, et bändi tagasitulek sai alguse esimese pandeemia lainel ajal, kui neil hakkas bändiga taaskord lihtsalt igav. „Käisime Mihkeliga vaikselt kahekesi stuudios muusikat tegemas ning juba mõned kuud hiljem tutvustasime ka teistele poistele uusi mõtteid, mis läksid kohe kaubaks. Võtsime asja aeglaselt, sest kõik on vahepeal ise mähkmete vahetamise rollis olnud, ning pere ja teiste tegemiste kõrvalt pole suurt aega olnud, et uut muusikat mõelda,“ sõnas ta.