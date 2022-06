Sharon Stone'i avameelne paljastus: olen kaotanud üheksa last

„Meil, naistel, pole foorumit, kus selle kaotuse kurbust arutada. Olen kaotanud üheksa last raseduse katkemise tõttu. See pole ei emotsionaalselt ega füüsiliselt tühiasi, kuid tunneme, et peame seda üksi ja salaja läbi elama. Selle asemel, et saada sel ajal nii väga vajalikku kaastunnet, empaatiat ja tervenemist, mida me nii vajame.“