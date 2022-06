Dave Benton: olen elanud aastaid raske haigusega, kuid nüüd olen füüsiliselt tagasi

Dave Bentoni sõnul, kuhu iganes ta ka ei läheks, soovivad kõik esimese asjana teada, kuidas tal tervisega lood on, kuid ta ei pane seda pahaks - on tore, et eestlased tema tervise pärast muret tunnevad. „Olen õnnelik ja väga tänulik, et saan öelda, et Dave Benton tunneb ennast hästi, ilma valude ja muude tervisehädadeta. Käisin just tervisekontrollis ja kõik on hästi.“