Jack Sparrow tuleb tagasi! Johnny Depp naaseb „Kariibi mere piraatide“ filmisaagasse

Johnny Deppi viimane tuntud filmiroll oli just „Kariibi mere piraatide“ filmisaagas, kuid Disney lõpetas temaga 2018. aastal koostöö. Tollal seisis põhjus selles, et Deppi endine naine Amber Heard süüdistas meest koduvägivallas ja filmikompanii suhtus Deppi kui süüdlasesse. Depp kaevas naise kohtusse, võitis pika kohtulahingu ja on nüüd alustanud Disneyga läbirääkimisi, et piraadikaptenina taas kinolinadele naasta, vahendab Daily Mail.

Depp mängis „Kariibi mere piraatides“ ühte peategelast viies filmis, mis linastusid 15 aasta jooksul. Arvati, et tema viimaseks filmiks tuntud saagas jääb „Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks“, mis esilinastus 2017. aastal. Nüüd liiguvad aga jutud, et Depp on kohe-kohe sõlmimas Disneyga 300 miljoni dollari suurust lepingut, et järgmine film vaatajate ette tuua.

Asjaga kursisoleva allika sõnul soovib Disney Deppiga suhteid parandada ja filmikompanii on hiljuti näitlejaga ühenduses olnud. „Nad võtsid Deppiga ühendust enne tema kohtulahingut Amber Heardi vastu ja uurisid, kas ta sooviks naasta ühte või kahte piraadisaaga filmi,“ sõnas allikas. Peale kuuendas piraadifilmis osalemist peaks Depp üles astuma ka Disney Plusi jätkusarjas, mis räägib piraadikapten Jack Sparrow varajasest elust ja lapsepõlvest. „Filmikompaniil on juba uuest Jack Sparrow filmist olemas mustand ja nad väga loodavad, et Johnny neile andestab ja naaseb oma ikoonilise tegelase rolli,“ sõnas allikas.

Varem on Depp teatanud, et tema enam Disneyga koostööd teha ei taha, kui ta kuuendast piraadisaaga filmist välja jäeti. Ta sõnas, et Disney pani teda tundma Amber Heardi kohtuasjas „süüdi, kuni süütust pole tõestatud“.