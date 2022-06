Veel üks kõmuline intervjuu? Meghan ja Harry kohtusid taas telesaatejuhi Oprah'ga

Avaldatud piltidelt on näha, kuidas prints Harry ja Meghan Markle istuvad autos ning sõidavad Oprah'le külla. Harry juhib musta Range Roverit, kuid tema kõrval ei istu Meghan, vaid hoopis näitleja ja paari sõber Janina Gavankar. Meghan istub uhke auto tagaistmel ning tema kõrval on näha lapse turvaistet. Pole teada, kas külaskäigul olid Harry ja Meghani lapsed kaasas. Neile järgnes autode konvoi turvameestega, vahendab Daily Mail.

Erinevad allikad kinnitavad, et kolmik veetis Oprah' kaunis residentsis tunnikese ja sõitis seejärel tagasi enda majja. Uudised Winfrey külastamisest võivad kuninganna Elizabeth II-le üllatusena tulla, kui paar plaanib taaskord avameelse intervjuu anda. Eelmisest intervjuust on vähem kui poolteist aastat möödas ja see tekitas Briti kuninglikus peres paraja rassismiskandaali. Kõige šokeerivamaks osutus tollal tõsiasi, et üks kuningliku pere liige oli Harrylt ja Meghanilt uurinud, millise nahatooniga nende poeg Archie sünnib.