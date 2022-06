Otsustatud! Britney Spearsi eksmees peab naise pulma nurjamise eest jääma mitmeks aastaks trellide taha

Popstaar Britney Spears jõudis oma eksabikaasa Jason Alexanderiga olla 2004. aastal abielus kõigest 55 tundi enne, kui abielu tühistati. Mehel on kinnisidee Britney Spearsist ja ta üritas hiljuti naise pulma tungida. Ta peeti kinni ja nüüd on kohus otsustanud, et Alexander peab jääma vanglasse ja seal oma karistust edasi kandma, vahendab Page Six.

Otsusele vaidles vastu Alexanderi advokaat, kes väitis, et mehe jälitamise kuritegu tuleks ümber nimetada väärteoks, kuna polnud piisavalt tõendeid selle kohta, et mees oleks tahtnud Spearsi kuidagi vigastada. Kohtunik aga keeldus sellest ja otsustas, et Alexander jääb vanglasse, kuna oli teo toimepaneku ajal katseajal. Samuti on mehel kolm väärteo süüdistust, mis hõlmavad vandalismi ja loata kellegi teise maal viibimist. Alexander jääb seega trelli taha ja talle on määratud 100 tuhande dollari suurune kautsjon, mille tasumisel pääseks ta vabadusse.

Britney Spearsi eksmees end möödunud nädala esmaspäeval veebi teel kohtuistungil osaledes süüdi ei tunnistanud ja lükkas kõik süüdistused tagasi. Kohtus tunnistanud turvamees Richard Eubler sõnas, et Alexander üritas korduvalt avada Spearsi magamistoa lukustatud ust, kui popstaar end toas pulmaks valmis seadis. Eubler märkas, et Alexander asetas käe oma taskusse ja see pani turvameest oma relva haaramast. Seejärel oli mees läinud maja mängutuppa, kuhu Eubler talle järgnes ja siis pani Alexander ukse lukku.

Seejärel rüselesid mehed toas ja Alexander lõi turvameest oma küünarnukiga kui too üritas ust lahti teha, et toast majja tagasi pääseda. Eubleri sõnul pole tegemist esimese korraga, kui Britney eksmees on proovinud popstaari majja tungida. Vahejuhtum raputas Spearsi tugevalt - ta nuttis, paanitses ja värises. Britney otsustas koos oma kaaslase Sam Asghariga korraks majast lahkuda, et aeg maha võtta ja rahuneda.

Kohtuotsuse järgi peab Alexander kuni viieks aastaks jääma trellide taha.