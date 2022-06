KUULA | Külmavärinaid tekitav! Ingmar Erik Kiviloo avaldas uue loo „Miks alati nii“

„Lugu „Miks alati nii“ sai inspiratsiooni inimestest, kes minusse ja minu eesmärkidesse, unistustesse ei usu. Tihti tekib elus vaidlusi selle üle, mis oleks õige ja mida teised arvavad, et sa peaksid tegema. Näen, et sellised tülid on tähtsusetud ja mõttetud, kuna igaüks peaks tegema just seda mida ta ise kõige enam soovib ja minema oma unistuste poole,“ räägib Ingmar.