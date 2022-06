NUNNUD KLÕPSUD | Anni ja Tomi Rahula tütar tähistab sünnipäeva

„Uskumatu, et mu laps on viis! Ja milline laps… Täiesti pöörane, millised lapsed olla võivad! Nii lõbus, arukas, kangekaelne, uudishimulik, hooliv ja armas!“ kirjutas Anni sünnipäevapostituse juurde. „Ma ei suuda mõeldagi, et veel sama palju ja ta on 10!“ sõnas uhke ema.

Kaks kuud tagasi teatasid Rahulad, et nende perre sünnib peagi veel üks laps. Anni teatas ootusest Instagrami vahendusel, kuhu ilmusid armsad perepildid, kus tema šiki nahktagi hõlmade vahelt on näha beebikõhtu. „Uuel ilmakodanikul on tähtajaks august ja ootame teda juba väga. Rubi on veel eriti elevil ja hoolitsev, tahab kõik asjad põrandalt emmele ulatada, et ma ise kummardama ei peaks,“ ütles Anni Kroonikale siis. Kaks nädalat tagasi selgus, et Rubi saab endale väikevenna.