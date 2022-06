Suri sarjast „Kiirabihaigla“ tuntud näitleja Mary Mara

New Yorki politsei poolt esmaspäeval avaldatud raportis selgus, et Mara surnukeha avastati St. Lawrence'i jõest New Yorgi osariigis 26. juuni hommikul, vahendab CNN. Esmaste uurimistulemuste järgi uppus Mara ujudes. Kahtlasi asjaolusid tema surmas ei nähta, lisas politsei.