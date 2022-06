Mehed jooksevad Brigittele tormi! „Vallalise kaunitari“ casting on täies hoos ja huviliste hulk meeletu

Teletooja RUUT peaprodutsendi Kaupo Karelsoni sõnul on saate casting juba täies hoos: „Casting käib ja ootame veel avaldusi, aga algne huvi on hetkel meeletu.“ Kandideerijate arvu ta ei avalda, ent lisab, et vestlusvoor ootab veel ees. Kuna huvilisi ei ole veel intervjueerima hakatud, pole teada, kui paljud neist tegelikult sobida võivad ning sõelale jäävad.

Brigitte Susanne Hunt tunnistab, et sarjas osalemist on talle varemgi pakutud, ent siis soovis ta keskenduda muule ega olnud veel valmis end kellelegi avama. „Tänaseks pole ma leidnud kedagi, kellega päriselt sobiksin ning nii saabki minust ametlikult vallaline kaunitar. Teen seda oma fännide ja oma perekonna ees, kes on mulle juba kõik muu, millest ma eales olen unistanud, andnud. Teen seda koos teletootjaga RUUT telekanalis TV3, kus on samuti mu süda. Mis lõpuks saab? Kindlasti saan unustamatu kogemuse ja uusi sõpru kogu eluks,“ selgitab Brigitte Susanne Hunt.