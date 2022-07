Alika Milova armastusest: suvel on nii mõnus kaaslasega pikalt jalutada või kohvikus istuda

Superstaarisaate võitja Alika Milova (19) jaoks tähendab suvi puhkust perega Narva lähedal paksu metsa sees vanas talukohas ja suplust metsikul rannal. „Eesti suvi on miskit, mida me ootame terve aasta, ja siis võiks kindlasti jääda kodumaale. Troopikareisid on kõige paremad talvel,“ ütleb ta.

Suvi, see on kuumus, õhulised riided ja ujumine meres. Isegi kui vesi pole päris soe. Päev läbi ennast liivarannal „praadida“ pole Alikale kunagi meeldinud. „Mind see ei huvita,“ naerab laulja. „Mina ei viitsi tundide viisi päikese käes istuda, et iga hinna eest pruuniks saada.“