Kas oled valmis? Retrobestil esinevad Bad Boys Blue, Sandra, Anne Veski ja paljud teised

Retrobesti õhtujuhid on maast ning ilmast kõike teadvad Mart Juur ja Peeter Oja. Sel korral tulevad mehed „Otse üheksakümnendatest“ ja lugusid sellest ajast, mis veel rääkimata, on väga palju. Igati sobilik on teha üks ühislaulmine publikuga, sest oma 62. sünnipäeva tähistab Peeter Oja otse laval.