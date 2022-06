300 miljonit dollarit ja luksuslik kinkekorv! Need on viisid, kuidas Disney üritab Deppi tagasi koostööle meelitada

Johnny Deppi viimane tuntud filmiroll oli just „Kariibi mere piraatide“ filmisaagas, kuid Disney lõpetas temaga 2018. aastal koostöö. Põhjus seisnes selles, et Deppi endine naine Amber Heard süüdistas meest koduvägivallas ja filmikompanii suhtus Deppi kui süüdlasesse. Viimaks on kõmuline kohtusaaga lõppenud ning Deppil õnnestunud oma nimi taas puhtaks pesta. Nüüd üritab Disney näitlejat iga hinna eest „Piraatide“ saagasse tagasi meelitada, vahendab DailyMail.

Hetkel käivadki läbirääkimised, et Depp piraadikapteni rolli tagasi pöörduks. Briti meedia andmetel on ettevõte valmis näitlejale välja käima suisa 300 miljonit dollarit. Disney eesmärgiks on tuua ka piraatide saaga kuuendasse osasse rahva lemmik kapten Jack Sparrow. Lisaks filmidele soovivad nad teha ka kõrvalsarja, mis räägib piraadikapteni minevikust.

Juhul, kui Depp on valmis Disneyga uuesti koostööd alustama, lubab ettevõte annetada suure summa näitleja valitud heategevusorganisatsioonile. Väidetavalt püüab Disney võimalikult kiiresti Deppiga taas koostööd alustada. Asjaga kursisolev allikas väidab, et firma saatis staarile koguni südantsoojendava kirjakesega kinkekorvi. „Stuudiol on tema jaoks juba filmisketšid valmis mõeldud,“ avaldab allikas, „Nad elavad lootuses, et Johnny suudab neile andestada ja naaseb oma ikoonilise rolli juurde.“

Kuuldavasti on Johnny Depp võimalikust pakkumisest keeldunud, kuid tema agent lükkab kuulujutud ümber. Näitleja ise pole oma seisukohta viimaste läbirääkimiste osas kommenteerinud. Praegu tuuritab filmistaar koos sõprade ja kitarrist Jeff Beckiga mööda Euroopat.