„Tom oli ja on mulle väga tähtis inimene. Ma usun, et ta teadis seda isegi. Tema välise plärtsuja ja teravalt ütleja kesta all peitus suur süda. See jäi paljudele märkamatuks, nägid ja tajusid need, keda ta ise kalliks pidas. Julgus teha ja mõelda teisiti on see, mis teda eristas. Ta oli poisikeselikult hull, jättis tihti enne mõtlemata ja kohe ütles või tegi,“ lausus Lunge.