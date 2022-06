FOTO | Kuhu kadusid Khloe kurvid? Skandaalne Kardashian on läbinud tohutu muutuse

Kardashian avaldas hiljuti antud intervjuus, et teeb lihtsalt palju trenni. „Kui teen jõutrenni, siis keskendun peamiselt kõhulihastele,“ avaldas naine, „Teatud päevadel teen ka kardiotreeningut, et kogu keha toonuses oleks.“

Levivad ka kõlakad, et naine on lasknud oma pepu implantaadid eemaldada, kuid kinnitada neid jutte ei saa. Tõsielustaar ise on kinnitanud vaid üht iluoperatsiooni, milleks on ninalõikus.