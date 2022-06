VIDEO | Tommy Cash šokeeris avalikul üritusel osalejaid aborditeemalise aktsiooniga: sinu valik, sinu keha

Postituse pealkirjaks on „yo choice yo body“, mis on eesti keelde tõlgituna „sinu valik, sinu keha“. Ilmselt soovib Cash sellega meelt avaldada USA ülemkohtu otsuse üle, mis tähendab, et osariigid saavad ise valida, kas nende territooriumil püsib abordiõigus või mitte. Sisuliselt kaotasid otsusega miljonid naised abordiõiguse.

Tommy Cash on ülemaailmselt tuntud omapärase muusikažanri poolest. Esimene esinemine toimus 2012. aastal detsembris Tallinnas Petersoni kohvikus, kus toimus moeetendus. Praeguseks on räppar üle maailma tahetud artist. Tema populaarsed laulud on näiteks „Winaloto“, „X-RAY“ ja „Pussy money weed“. Briti lauljatar Charli XCX ja moedisainer Rick Owens on teinud temaga koostööd.