Otsus tehtud! Kupeldaja Ghislaine Maxwelli ootab ees 20 aasta pikkune vanglakaristus

Kohus avaldas, et naist ootab ees 20 aasta pikkune vanglakaristus, vahendab The Guardian. Esialgu arvati, et vangistuse pikkuseks saab olema 30 kuni 55 aastat, kuid naise advokaadid pooldasid leebemat karistust, öeldes, et Maxwelli elusaatuses saab süüdistada vaid Epsteini, kes tolle halvale teele juhatas. Ühtlasi olevat naisterahval tugev lapsepõlvetrauma, mistõttu on ta kergemini mõjutatav.