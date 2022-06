Mis juhtus? Kourtney Kardashiani abikaasa Travis Barker viidi kiirabiga haiglasse

Barker jäi kaamerate ette kanderaamil lebades Los Angelese Cedars-Sinai haigla juures, kui ta kiirabiautost haiglasse transporditi. Kanderaami taga kõndis Kardashian, kes kandis musti dresse ja oli kaamerate poole seljaga, vahendab Page Six. See, et kanderaamil lamab Barker, sai ilmsiks siis, kui ta hetkeks oma tätoveeritud käe tõstis - Barkeril on just sellised tätoveeringud käe peal.