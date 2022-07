Sünnipäev, millest kogu linn teab: raadiohääl Rauno Märksile edastati õnnitlused erilisel moel

Kui paljudel lõpeb sünnipäev varahommikul, siis Rauno 47. sünnipäeva pidu algas varastel hommikutundidel Retro FMi eetris. Stuudiost astusid läbi tema endised kolleegid, aga ka hea sõber, näitleja ja ettevõtja Vladas Radvilavicius ning ärimees Raivo Hein, kes on Rauno sugulane.

„Õnnehormooni voolas lausa joana mu soontes!“ rõõmustab Rauno. „Kui arvasin, et šõu on läbi ja saab minna koju perega kringlit sööma, helistati „Ringvaate“ saatest ja kutsuti sinna lahkama 1980.-1990. aastate Eesti muusikat. Mu meelest on 47. aasta saabunud hästi. Suur pidu tuleb sel reedel festivali Retrobest pealaval, kus ma DJ-setiga oma fänne rõõmustan.“