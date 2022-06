Ukraina esileedi kommenteeris harukordses intervjuus oma abielu: meie suhe on pausil

Pere jaoks oli see raske ohverdus, mida teha, aga Zelenska sõnas, et nende pere pole ainuke. „Meie suhe on pausil, just nagu on see ka kõikidele ülejäänud ukrainlastele,“ ütles ta CNN-ile. Zelenska lisas, nagu iga pere ootavad ka nemad taasühinemist, et koos olla. „Olen püüdnud rõõmu leida lihtsatest asjadest,“ sõnas ta CNN-i saates Christiane Amanpourile, kuid mainis juurde, et väga raske on vastu pidada.