Indrek Sammul meenutab Toomas Kirssi hea sõnaga: ta oli ääretult sirge selja ja otsustusvõimega mees

Populaarse teleseriaali „Pilvede all“ näitleja Indrek Sammul kirjeldab produtsent Kirssi soojade sõnadega. „Tema puhul oli huvitav see, et ta võis endast vahel jätta jutumehe mulje, aga kui olid keerulised kriisisituatsioonid, oli ta ääretult sirge selja ja otsustusvõimega mees. Mitmel puhul ma imetlesin teda just seepärast, et ta suutis võtta vastu otsuseid, käituda väärikalt ja kiiresti,“ meenutab Sammul Õhtulehele antud kommentaaris.