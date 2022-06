KLÕPS | Piinlik apsakas: rokkbänd Kiss näitas oma Austria kontserdi laval hoopis Austraalia lippu

Kiss on hetkel Euroopas esinemas oma „End Of The Roas“ tuuri raames. Pühapäeval esinesid nad Viini Wiener Standhalle sisehallis, kus lavakujunduslik apsakas aset leidis, vahendab Mirror. Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley ja Peter Criss andsid Kissi bändina suurepärase kontserdi, mis publikule ka meeldis, kuid hiljem sattusid nad vale lipu kasutamise eest internetis naerualusteks.